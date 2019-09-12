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Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailelerini ziyaret etti.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Bilgin, 1996 yılında terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Tuncay Duman ile 1980 yılında Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Behzat Dengiz'in ailelerini ziyaret etti.

Şehit ailelerinin istek ve sıkıntılarını dinleyen Bilgin, bu ülkenin şehitlerin kararlı mücadelesi ile dimdik ayakta olduğunu söyledi.

Şehit ve gazileri hiç bir zaman unutmadıklarını belirten Bilgin, Türkiye'nin güçlenmesi ve gelişmesi için çalıştıklarını ifade etti.

KTSO üyeleri bilgilendirildi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) üyeleri "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı" hakkında bilgilendirildi.

KTSO'da düzenlenen toplantıya, KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, S.S. Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman, Kayalı Köy Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Güngör Özçark, Balaban Köyü Kooperatif Başkanı Cavit Yalçındağ ile oda üyeleri katıldı.

Ilık, yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan Kırsal Kalkınma Yatırımları Destek Programı'nı önemsediklerini söyledi.

Tarımsal ve hayvansal üretimin geliştirilmesinin tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de gündeminde olduğunu ifade eden Ilık, bu tür toplantıların önemli olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından Özel ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünde görevli tekniker Engin Karagöz tarafından bilgiler verildi.

Kırklareli, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:26 Kaynak: AA
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