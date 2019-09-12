Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce şap aşılama çalışmaları başladı.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşılama çalışmalarının yaklaşık 1 ay süreceğini söyledi.

İl genelinde 140 bin büyükbaş ile 275 bin küçükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşılanacağını belirten Özel, aşılama çalışmalarına önem verdiklerini aktardı.

Kırklareli'nin hastalıklardan ari olduğunu ifade eden Özel, yıl içerisinde sonbahar aşılaması da uygulanacağını anlattı.

-Değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünde kurban değerlendirme toplantısı yapıldı

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Karadağ veteriner hekimler katıldı.

Özel, konuşmasında 2 bin 931 büyükbaş ve 14 bin 617 küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak kesildiğini söyledi.

Kesim yapılan hayvan sayılarının geçen yıllara göre ortalama olarak aynı düzeyde olduğunu ifade eden Özel, 2020 yılı için daha fazla kurbanlık hayvanın işlem görmesini ve Kurban Bayramına hazır olarak girmeyi planladıklarını aktardı.