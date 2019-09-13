Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde 10 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, Demirköy ilçesinin Orhaniye, Gökyaka, Hamdibey, İncesırt, Sarpdere, Balaban ve Armutveren, Lüleburgaz ilçesinin Davutlu ve Seyitler, Vize ilçesinin Soğucak köyü ile Babaeski ilçesinin Gazi Kemal, Hacı Hasan ve Gaziosmanpaşa mahallelerine yarın (14 Eylül) bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Orhaniye, Gökyaka, Hamdibey, İncesırt, Sarpdere, Balaban ve Armutveren köylerinde 09.00-10.00, Davutlu köyünde 13.00-18.00, Seyitler köyünde 09.00-13.00, Soğucak köyünde 07.00-18.00, Gazi Kemal Mahallesi'nde 09.00-11.00, Hacı Hasan Mahallesi'nde 11.00-13.00, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ise 15.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir alması istendi.

SUKAP Projesi

Demirköy Belediyesince yürütülen Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) sürüyor.

Belediye Başkanı Tahir Işık, proje kapsamında beldede içme suyu boru hattının yenileneceğini belirtti.

İçme suyu vantuz ve tahliye odası çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Işık, kısa süre içinde projeyi tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Proje ile belde halkının daha temiz bir suya kavuşacağını aktaran Işık, projede emeği geçenlere teşekkür etti.