Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde özel sporculara yönelik açılan kurslar sona erdi.

Lüleburgaz Kaymakamlığı himayesinde, Lüleburgaz Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Özel Sporcular İlçe Spor Merkezi yaz dönemi kursları, kapanış töreniyle sona erdi.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde düzenlenen törene Kaymakam Mustafa Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cihan Erdem, Kızılay Şube Başkanı Mustafa Gamsız ve özel çocukların aileleri katıldı.

Kapanış programının ardından engellilere hediyeler verildi.



Muharrem ayı

Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesince muharrem ayı dolayısıyla program düzenlendi.

Bir kahvehanede düzenlenen programa Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.



Programda Demirtaş, muharrem ayının önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Programın sonunda katılımcılara aşure ikram edildi.