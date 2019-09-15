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Kırklareli'nden kısa kısa

54 dakika önce

Karadenizliler Derneği tarafından "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Karadenizliler Derneği tarafından "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen etkinliğe, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Başkanı Alper Çiler ile dernek üyeleri katıldı.

Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin her zaman önemli olduğunu söyledi.

12 yıldır sürdürülen etkinliğin her geçen yıl artan katılımcı ile devam etmesi temennisinde bulunan Bilgin, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Daha sonra söylenen şarkılar eşliğinde katılımcılar horon oynadı.

Elektrik kesintisi

Pehlivanköy'de iki mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, armatür dönüşüm çalışmaları nedeniyle Pehlivanköy ilçesinin Kurtuluş ve Kazımdirik mahallerine yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kurtuluş Mahallesi'nde 09.00-16.00, Kazımdirik Mahallesi'nde ise 16.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.

Kırklareli, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:54 Kaynak: AA
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