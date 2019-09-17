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Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Eğiticilerin eğitimi" konferansı düzenlendi.

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Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Eğiticilerin eğitimi" konferansı düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesince Hasan Zan Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile akademik personel katıldı.


Rektör Şengörür, yaptığı konuşmada, 2019-2020 akademik yılı ile başlayan konferansların ilkini gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bu tür programların önemli olduğunu ifade eden Şengörür, insanın hayatı boyunca kendisini geliştirip bilgilerini tazelemesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Eğitim, Öğretim Geliştirme Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Alaettin İşeri ile Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Can tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Rektör Şengörür'e ziyaret

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan'ı makamında kabul etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milli Eğitim Müdürlüğü ile çok güzel bir uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Kalkan da sürdürdükleri projeler hakkında Şengörür'e bilgi vererek, daha fazla proje üretmek için gayret gösterdiklerini bildirdi.

Ardından yapılacak işbirliği protokolleri görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:12 Kaynak: AA
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