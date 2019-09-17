Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde Türkiye Diyanet Vakfı'nca erkek öğrenci yurdu açıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte Türkiye Diyanet Vakfı'nın yatırımlarının sürdüğünü bildirdi.

Kız öğrenci yurdundan sonra erkek öğrenci yurdunun da faaliyete geçirildiğini ifade eden Demirtaş, erkek yurdunun 140 kişi kapasiteli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yurttan faydalanabileceğini aktaran Demirtaş, yurdun öğrencilerin tercih sebebi olacak özellikleri barındırdığını belirtti.

Yurdun konumu, şehir merkezine yakınlığı, üniversite yolu üzerinde oluşu, konforu, sosyal alanı ve sosyal kültürel faaliyetleri yoğun talep göreceğine inandıklarını anlatan Demirtaş, yurda kayıtların başladığını kaydetti.

-Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, armatür dönüşüm ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle kent merkezine bağlı Deveçatağı, Kavakdere, Bayramdere ve Kızılcıkdere köyleri ile Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinin Hürriyet, Zafer, Cumhuriyet, Pehlivanköy ilçesinin ise Kazımdirik mahallelerine yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Deveçatağı, Kavakdere, Bayramdere ve Kızılcıkdere köylerinde 10.00-18.00, Hürriyet, Zafer, Cumhuriyet mahallelerinde 09.00-16.00, Kazımdirik mahallesinde ise 09.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.