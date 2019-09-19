Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli'nden kısa kısa

44 dakika önce

Kırklareli Sosyal Güvenlik Müdürlüğünce, Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerine teşvikler hakkında bilgi verildi.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Sosyal Güvenlik Müdürlüğünce, Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerine teşvikler hakkında bilgi verildi.

Sosyal Güvenlik Müdürü Tahsin Halcı, oda binasında gerçekleştirilen toplantıda, devlet teşvikleri ve kayıt dışı işçi çalıştırılmasının sakıncalarını anlattı.

İhtiyaç doğrultusunda devlet teşviklerinden yararlanılması gerektiğini belirten Halcı, birçok alanda teşviklerde bulunulduğunu aktardı.

Halcı, kayıt dışı işçi çalıştırılmaması gerektiğine değinerek, bu konuda da ciddi çalışmalarının olduğunu sözlerine ekledi.

Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları

Kırklareli'nde kurulması planlanan Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi dolayısıyla toplantı düzenlendi.

Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Funda Eylem Özel, Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Başkanı Ali Dermenci ile teknik personel katıldı.

Şahin, yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılıkta son yıllarda önemli bir ivme kazanan Kırklareli'nde Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalıştıklarını söyledi.

Organize sanayi bölgesinin Kavaklı beldesinde bin dönümlük arazi üzerine kurulmasının planlandığını aktaran Şahin, inşaat çalışmalarının en kısa sürede başlaması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Vali Bilgin, incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Atatürk Mahallesindeki Trafik Eğitim Parkı alanındaki çalışmaları inceledi.

Parkta vatandaşlara eğitimler verileceğini ifade eden Bilgin, burada parkurlar, işaret levhaları, bisiklet yolu, hemzemin yaya geçitleri, yangın binaları, kafeterya, dinlenme alanları, çocuk oyun parkı ve spor alanlarının yer alacağını aktardı.

Bilgin, hizmetlerin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Organize Sanayi Bölgesi, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Dolar cinsi zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi
Ahmet Hakan, "Tayyip Bey bizim evimize gelirdi" diyen Adnan Oktar'ı topa tuttu Oğlunu boğazını keserek öldüren babaya 25 yıl hapis cezası verildi! Savunması suçu kadar korkunç İETT şoförlerine sakal yasağı getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 10:16:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]