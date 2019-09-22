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Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Kırklareli'nde işletmeler, çalışan sağlığı ve iş güvenliği konularında bilgilendirildi.

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Kırklareli'nde işletmeler, çalışan sağlığı ve iş güvenliği konularında bilgilendirildi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri gıda işletmelerini ziyaret ederek, iş veren ve işçilerle bir araya geldi.

Sağlık personelleri, işveren ve işçilere, çalışan sağlığı ve iş güvenliği konularında bilgiler verdi.

Halk Sağlığı Daire Başkanı Ayçin Uğurlu, yaptığı açıklamada, çalışan sağlığı ve iş güvenliğini önemsediklerini söyledi.

Çalışan sağlığı ve iş güvenliğinin Sağlık Bakanlığı'nın 2019-2023 Stratejik Planı'nda yer alan hedeflerinden biri olduğunu ifade eden Uğurlu, bu kapsamda tüm işletmelerin bilgilendirileceğini belirtti.

İşveren ve çalışanları bilinçlendirmek ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, aynı zamanda, sağlığı geliştirici faaliyetler hakkında bilgi sahibi olunmasını istediklerini aktaran Uğurlu, işyeri ziyaretlerinin periyodik olarak devam edeceğini kaydetti.

-Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Lüleburgaz ilçesinin Davutlu ve Seyitler köyleri ile kent merkezinin Karakaş, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin Güven, Kale ve Cumhuriyet mahallelerine yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Davutlu köyünde 13.00-18.00, Seyitler köyünde 09.00-13.00, Karakaş, Güven, Kale ve Cumhuriyet mahallelerinde ise 10.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.

Sağlık Bakanlığı, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:30 Kaynak: AA
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