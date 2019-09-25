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Kırklareli'nden kısa kısa

7 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı makamında kabul etti.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı makamında kabul etti.

Çolak, ziyarette Vali Bilgin'e bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Bilgin, vatandaşlara daha iyi yol yapabilmek için çalıştıklarını kaydetti.

Kaçak avcılıkla mücadele

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Şube müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında kullanımı yasak olan bıldırcın sesi çıkaran düzeneklerin ele geçirilerek imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, usulüne uygun avlanan avcıların haklarını korumak için koruma kontrol faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

Lütfullah Bilgin, Turgay Çolak, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:52 Kaynak: AA
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