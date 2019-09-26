Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Abdullah Koç'u makamında kabul etti.

Gerenli, ziyarette, ilçede yeni kurulacak ikinci semt pazarı hakkında Koç'a bilgiler verdi.

Yeni semt pazarı çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden Gerenli, şöyle konuştu:

"Sekiz Kasım Mahallesi Eski Müsellim Caddesi'nde olan semt pazarımızı bu hafta tamamlayacağız. Cumartesi günü itibarıyla Lüleburgaz halkının hizmetine açacağız. Orada esnaf arkadaşlarımızın Lüleburgaz halkına en iyi şekilde hizmet edeceğine, halkın da buradan en iyi şekilde yararlanacağına inanıyorum. Lüleburgaz'da farklı mahallelerde, farklı günlerde her gün pazar kurulması için var gücümüzle çalışıyoruz. Pazarda 8 balıkçı, 111 giyim, 101 müstahsil, 126 meyve ve sebze tezgahı açılabilecek."

Oda Başkanı Koç da semt pazarı hayallerinin gerçek olduğunu ifade ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

-Muharrem ayı

Lüleburgaz ilçesinde bir esnaf tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Özer İş Hanı'nda terzi Halil İbrahim Kurtulmuş ve eşi Nesibe Kurtulmuş, han esnafına ve alışveriş yapan vatandaşlara aşure ikram etti.

Nesibe Kurtulmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 yıldır muharrem ayında esnaf ve vatandaşlara aşure dağıttığını söyledi.

Aşurenin bolluk, bereket, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bu yıl da aşuremizi dağıttık. Mutluyuz, huzurluyuz. Gelenek haline getirdiğimiz aşure dağıtımında hem komşularımıza hem de handa alışveriş yapan vatandaşlara kendi ellerimizle hazırladığımız aşuremizi ikram ettik. Katılan, destek veren herkese teşekkür ederiz." dedi.