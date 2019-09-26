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Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, İtfaiye Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, İtfaiye Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gün, mesajında, itfaiyecilerin büyük bir özveri ve fedakarlık ile görevini yerine getirdiğini bildirdi.

Her türlü felaket, doğal afet ve acil durumlarda canlar kurtarmak için kendi canlarını tehlikeye atan tek mesleğin itfaiyecilik olduğunu belirten Gün, itfaiyecilerin zor şartlar altında mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını kaydetti.

Gün, mesajında, "İtfaiyecilik zor bir meslektir. Her türlü felaket ve acil durumda, kendi hayatlarını tehlikeye atarak zor şartlarda ve mesai kavramı gözetmeksizin görevlerini özveriyle yürütmektedir. Cesur ve çalışkan itfaiye teşkilatımızın haftalarını kutluyor, yangınsız ve kazasız günler geçirmeyi temenni ediyorum."

-Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 5 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kent merkezinin Deveçatağı, Kavakdere, Bayramdere, Kızılcıkdere ve Pehlivanköy ilçesinin Akarca köyü ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinin Deniz ve Yeni mahallelerine yarın bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Akarca köyünde 09.00-15.00, Deveçatağı, Kavakdere, Bayramdere, Kızılcıkdere köylerinde 10.00-18.00, Deniz ve Yeni mahallelerinde ise 11.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:20 Kaynak: AA
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