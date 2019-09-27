Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 5. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin'i makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevlerine yeni atanan Algan ve Şahin'e başarı temennisinde bulundu.

Ardından Vali Bilgin, Algan ve Şahin ile bir süre sohbet etti.

Su ürünleri denetimleri

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimleri devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Babaeski, Demirköy, Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize ilçeleri ile İğneada ve Kıyıköy beldelerinde su ürünleri denetimleri yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, mezgit, istavrit, tekir başta olmak üzere asgari avlanabilir boyun altında avcılık ve balık satışı yapılıp yapılmadığı yönünde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı kaydedildi.