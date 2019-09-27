Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz'da çocuklara bilişim eğitimi verilecek.

Lüleburgaz Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde açılacak Bilişim Garaj Akademisi kapsamında 11-17 yaş gençlere web, 3D, robot tasarım ve üretimi, bilişimde girişimcilik konularında teorik ve pratik eğitim verilecek.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların ve gençlerin teknolojiyi daha faydalı olarak kullanmasını sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Var olan teknolojinin hızlı ve kolay bir şekilde kullanması yerine kullandıkları teknolojinin alt yapısını, çalışma prensiplerini ve bileşenleri de görmelerini ve öğrenmelerini sağlamayı amaçladıklarını aktaran Gerenli, eğitim kayıtlarının başladığını belirtti.

Eğitimlerin Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde gerçekleştirileceğini ifade eden Gerenli, kayıtların belediye ve halk eğitimi merkezinde alındığını kaydetti.

Gerenli, açıklamasında, eğitimlerin 14 Ekim tarihinde başlayacağını bildirdi.

-Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köy ve 1 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kent merkezinin Deveçatağı, Kavakdere, Bayramdere, Kızılcıkdere köyleri ile Bademlik mahallesine yarın bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Deveçatağı, Kavakdere, Bayramdere, Kızılcıkdere köylerinde 10.00-18.00, Bademlik mahallesinde ise 11.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.