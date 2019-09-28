Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2019-2020 akademik yılı "Akademik Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.



Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu ile öğretim üyesi ve elemanları katıldı.



Şengörür, yaptığı konuşmada, fakültenin 95 akademik personeli ile güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Akademisyenler ve öğrencilerden sosyal sorumluluk projelerine katılmalarını isteyen Şengörür, "Toplumla olan bağımızın daha da kuvvetlendirilmesi için sosyal sorumluluk alanındaki projeler çok önemli. Öğrencilerin meslek hayatına katılmadan önce sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer alıp deneyim kazanmaları onlara ciddi katkı ve avantaj sağlayacak." dedi.

Konuşmaların ardından Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ramazan Tiyek, Ekonometri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Esin Cumhur Yalçın, İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rengin Ak, İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülnur Eti İçli, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nergiz Aydoğdu, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muharrem Ekşi, faaliyet raporları hakkında bilgi verdi.

Özel'den işletme ziyaretleri

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, işletme ziyaretlerinde bulundu.

Özel, ilk olarak Ahmetçe köyündeki Doğan Dönmez'e ait işletmeyi ziyaret etti. Bir süre işletmeyi gezen Özel, Dönmez'den bilgi aldı.

Ardından Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat köyündeki Zeynep Arca'ya ait işletmeyi ziyaret eden Özel, talep ve sıkıntıları dinledi.