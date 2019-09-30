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Kırklareli'nden kısa kısa

17 dakika önce

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Lüleburgazspor'u antrenmanda ziyaret etti.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Lüleburgazspor'u antrenmanda ziyaret etti.

Gerenli, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür ile birlikte 8 Kasım Stadı'nda takımın antrenmanını izledi.

Kulüp Başkanı Kenan Var'dan kulüp hakkında bilgi alan Gerenli, daha sonra futbolculara tatlı ikram etti.

Gerenli, takıma yapacakları mücadelelerde başarılar diledi.

- İtfaiye Haftası

Lüleburgaz'da İtfaiye Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İtfaiye Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkanı Murat Gerenli, İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl, Tüm-Yerel Sen Kırklareli Şube Başkanı Salih Canbaz ile itfaiye personeli katıldı.

Gerenli, İtfaiye Haftası'nın kutlu olması temennisinde bulundu.

İtfaiye teşkilatının büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Gerenli, kendi canlarını tehlikeye atarak vatandaşların canını ve malını kurtarmak için mücadele ettiğini belirtti.

Konuşmanın ardından pasta kesildi.

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:42 Kaynak: AA
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