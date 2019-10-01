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Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Kırklareli'nde Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) toplantısı yapıldı.

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Kırklareli'nde Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) toplantısı yapıldı.

Vali Osman Bilgin, başkanlığında valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların daha etkin, daha verimli hizmet almalarını sağlamaya yönelik yapılacak projeler görüşüldü.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Bilgin, KÖYDES çalışmalarına önem verdiklerini aktardı.

Veteriner hekimler bilgilendirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürülüğünce veteriner hekimler bilgilendirildi.

Ticaret Borsasında düzenlenen toplantıda, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Onur Karadağ, tarafından aşı takip sistemi hakkında bilgi verdi.

Toplantı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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