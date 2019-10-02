Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından sağlanan finansal destek ile 800 çift ayakkabı ve bot, Lüleburgaz ve Vize ilçelerinde belirlenen okullara teslim edildi.

Oda Başkanı İlhami Cebelli, yaptığı açıklamada, her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli yardımlar yaptıklarını söyledi.

Odalar birliğinin her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu ifade eden Cebelli, Türkiye'yi büyük ve güçlü bir ülke olarak yarınlara taşıyacak nesillerin yetişmesine büyük katkı sağladığını belirtti.

İhtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmekten onur duyduklarını aktaran Cebelli, yardımların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

İYİ Parti ilçe başkanlığına atama

İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı'na Ali Girgin atandı.

İlçe Başkanı Sibel Pişkin'in istifasının ardından İYİ Parti Genel Merkezi'nce Lüleburgaz İlçe Başkanlığı'na atama yapıldı.

İlçe başkanlığına atanan Girgin, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, göreve layık görülmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Yapılan atamanın bayrak değişimi ve hizmet yarışı olarak değerlendiren Girgin, görevini en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi.

Girgin, parti yönetimi ve üyeler ile birlikte uyum içinde çalışacaklarına inandığını ifade etti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki köy ve dört mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, planlı çalışmalar kapsamında Lüleburgaz ilçesine bağlı Müsellim ve Çiftlikköy köyleri ile Demirköy ilçesinin Hamdibey, Yeni, İğneada beldesinin ise Deniz ve Yeni mahallelerine yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Müsellim köyünde 09.00-12.00, Çiftlikköy köyünde 09.00-18.00, Hamdibey ve Yeni mahallelerinde 10.00-11.00, Deniz ve Yeni mahallelerinde ise 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.