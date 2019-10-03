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Kırklareli'nden kısa kısa

57 dakika önce

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2019 Yılı Dördüncü Dönem Toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2019 Yılı Dördüncü Dönem Toplantısı yapıldı.

Toplantı, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında Şeker Depoları Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bilgin, toplantıda yaptığı konuşmada, yıl içinde kentte 34 kamu kurum ve kuruluşunca 554 proje uygulandığını söyledi.

203 projenin tamamlandığını ifade eden Bilgin, 291 projenin devam ettiğini diğer projelerin ise hazırlık ve ihale aşamasında olduğunu belirtti.

Projelerin 4 milyar 324 milyon 629 lira bütçe ile gerçekleştirileceğini aktaran Bilgin, tüm kurumların vatandaşlara hizmet noktasında büyük özveri ile çalıştığını kaydetti.

Konuşmaların ardından kurum müdürleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde 8 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (TREDAŞ) yapılan açıklamada, şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Babaeski ilçesine bağlı Kuzuçardağı, Hazinedar, Oruçlu, Karacaoğlan, Demirkapı, Terzili, Mutlu ve Kadıköy köylerine yarın bir süre elektrik enerjisi verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, 8 köyde 09.00-13.00 saatleri arasında 4 saat süreyle uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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