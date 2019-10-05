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Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Kırklareli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda hayvan satışları sürüyor.

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Kırklareli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda hayvan satışları sürüyor.

Borsada, padoklardan salona getirilen büyükbaş hayvanlar ihale ile satışa çıkarıldı.

Dana kilogramı en düşük 16 lira 50 kuruş, en yüksek 16 lira 94 kuruş, simental dana 18 lira 86 kuruş ile 19 lira 6 kuruş, inek ise 14 lira 70 kuruştan alıcı buldu.

Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, hayvan satışlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Borsada hayvan almak isteyen ile satmak isteyenleri buluşturduklarını ifade eden Altıntel, alış ve satışlarda besicinin de alıcının da haklarının korunduğunu belirtti.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde 7 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (TREDAŞ) yapılan açıklamada, bakım çalışmaları nedeniyle Lüleburgaz ilçesinin Sakızköy köyünün Hürriyet, Merkez, Kırıkköy köyünün Hürriyet, Cumhuriyet ile Ahmetbey beldesinin Dere, Karşıyaka ve Gündoğu mahallelerine yarın bir süre elektrik verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 08.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.

Turhan Altıntel, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:54 Kaynak: AA
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