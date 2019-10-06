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Kırklareli'nden kısa kısa

24 dakika önce

Demirköy ilçesinde açılan ana arı yetiştiriciliği kursu sona erdi.

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Demirköy ilçesinde açılan ana arı yetiştiriciliği kursu sona erdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Demirköy Bal Üreticileri işbirliğinde açılan kursu başarıyla tamamlayan 25 kursiyere sertifikaları verildi.

İğneada beldesinde bir otelde düzenlenen törene Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji bölümü Dr. Öğretim Üyesi Devrim Oskay ile arıcılar katıldı.

Kaymakam Ekinci, konuşmasında, kursun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra kursiyerlere sertifikaları verildi.

Yol yapım çalışması

Pınarhisar'da yol yapım çalışması başlatıldı.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 15. Şube Şefliği ekipleri, hava koşulları tonajlı araçlardan dolayısıyla zarar görmüş yollara asfalt kaplama yapılıyor.

15. Şube Şefliği'nden alınan bilgiye göre, çeşitli nedenlerle deforme olmuş bölgelerdeki asfaltlar sökülerek sıcak asfalt atıldığı bildirildi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken, çalışmalar nedeniyle bazı caddelerin zaman zaman kontrollü olarak tek şerit halinde ulaşımın sağlanacağı kaydedildi.

Demirköy, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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