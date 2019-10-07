Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in eşi İlknur Bilgin ile Vali Yardımısı Emre Öztürk'ün eşi Türkan Öztürk şehit ailesini ziyaret etti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın Kofçaz ilçesine yaşayan ailesini ziyaret eden İlknur Bilgin ve Türkan Öztürk, aile fertleri ile bir süre sohbet etti.

Bilgin, daha sonra ailenin isteklerini dinledi.

Şehit annesi Kıymet Yalap, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, devletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirtti.

-Vefa etkinliği

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce vefa etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, müdürlük bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, sağlık kurumlarından emekli olan eski personellerle bir araya geldi.

Cerit, burada yaptığı konuşmada, emekli olan sağlık personellerini hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında kurumdan emekli olan sağlık personelleriyle bir araya geldiklerini ifade eden Cerit, etkinliğin üç yıldır yapıldığını belirtti.

Emekli olan personellerin iş hayatları boyunca büyük bir özveriyle sağlık alanında vatandaşlara hizmet ettiğini aktaran Cerit, emeklerinden dolayı herkese teşekkür etti.

-Cami ve Hayat konferansı

Kırklareli'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri sürüyor.



Kırklareli Müftülüğünce hafta kapsamında Cami ve Hayat konferansı verildi.



Müftü Hüseyin Demirtaş, Cazibe Merkezi'ndeki konferansta yaptığı konuşmada, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın kutlu olması temennisinde bulundu.



Camilerin dini hayatta en değerli mekanlar olduğunu vurgulayan Demirtaş, insan hayatının, din ve değerlerle anlam ve mana kazandığını ifade etti.



Din ve dini müesseselerden uzaklaşmış bir toplumun huzur ve sükunet bulmasının mümkün olmadığını belirten Demirtaş, "Bu anlamda bizim medeniyetimiz camileri şehrin ve meskenlerin tam ortasına yerleştirerek şehre ve hayata ruh ve anlam katmışlardır. Bu sebeple ecdadımız şehirleri külliyelerle imar etmişlerdir. Kırklareli ilimizde de Hızırbey Camisi ve Külliyesi ile Sokullu Mehmet paşa Camisi ve Külliyesi en somut örnekleridir." diye konuştu.



Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Fatih Çelik de camilerin en kutsal ve güzel mekanlar olduğunu belirtti.