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Kırklareli'nden kısa kısa

50 dakika önce

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünde yangın tatbikatı yapıldı.

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Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünde yangın tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği yangın alarmı verilmesiyle bina kısa sürede tahliye edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Tatbikatta, İtfaiye Teknikeri Ayhan Aptullahoğlu, yangın sırasında yapılması ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra orman işletme personeline yangın söndürme tüpü kullanımı anlatıldı.

Hafızlık Kur'an kursu açıldı

Lüleburgaz ilçesinde yatılı hafızlık Kur'an kursu açıldı.

Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erkeklere yönelik yatılı hafızlık Kur'an kursu açtıklarını söyledi.

Kursun 100 kişi kapasiteli olduğunu ifade eden Demirtaş, 37 ortaokul öğrencisi ile eğitime başlandığını belirtti.

Bina içinde sosyal alanların da bulunduğunu aktaran Demirtaş, kursun hayırlı olması temennisinde bulundu.

-Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'den (TREDAŞ) yapılan açıklamada, onarım ve direk deplase çalışmaları nedeniyle kent merkezine bağlı Arizbaba köyü ile Lüleburgaz ilçesinin Çiftliköy köyüne yarın (9 Ekim) bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Arizbaba köyünde 09.30-17.30, Çiftliköy köyünde ise 12.00-14.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.

Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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