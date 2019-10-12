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Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bıldırcın sesi çıkaran 4 düzenek ele geçirdi.

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Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bıldırcın sesi çıkaran 4 düzenek ele geçirdi.

Şube müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında kullanımı yasak olan bıldırcın sesi çıkaran düzeneklerin ele geçirildiği belirtildi.

Akü ve ses düzeneklerinin imha edildiği aktarılan açıklamada, usulüne uygun avlanan avcıların haklarını korumak için koruma kontrol faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

-Kantin denetimi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, okul kantinleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı açıklamada, okul kantinlerinin yıl boyu denetleneceğini söyledi.

Denetimlere büyük önem verdiklerini ifade eden Özel, öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Denetimlerde kantinlerin veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na uygunluğuna bakıldığını aktaran Özel, işletmelerin gerekli belgelere sahip olması ve asgari teknik, hijyenik koşulların uygun olması yönünden kontrol edildiğini kaydetti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:40 Kaynak: AA
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