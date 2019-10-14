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Kırklareli'nden kısa kısa

31 dakika önce

Demirköy ilçesine bağlı Yeşilce köyünde yol yapım çalışması başlatıldı.

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Demirköy ilçesine bağlı Yeşilce köyünde yol yapım çalışması başlatıldı.

İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliğince 22 kilometre köy içi yol parke taşı döşendi.

Köy Muhtarı Erdinç Ertuğrul, yaptığı açıklamada, köy halkına en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştığını söyledi.

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi kapsamında çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Ertuğrul, tüm köy içi yolun parke taşı ile kaplandığını belirtti.

Ertuğrul, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

KTSO Başkanı Ilık'a ziyaret

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyarette, oda çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ilık, kentin ticari alanda gelişmesi için çalıştıklarını belirtti.

Kapağan'da Ilık'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kırklareli, Demirköy, Yeşilce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:20 Kaynak: AA
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