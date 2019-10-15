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Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Babaeski ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi.

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Babaeski ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğünce gerçekleştirilen turnuvada, Milli Eğitim Müdürlüğü takımı birinci, 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı takımı ikinci, İlçe Sağlık Müdürlüğü takımı ise üçüncü oldu.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan törende, turnuvada dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Öztürk, törende yaptığı konuşmada, her yıl kurumlar arası çeşitli turnuvalar düzenlediklerini söyledi.

Voleybol turnuvasının centilmenlik içinde geçtiğini ifade eden Öztürk, katılan takımlara teşekkür etti.

Ankara gezisi düzenlendi

Vize Belediyesi tarafından Ankara gezisi düzenlendi.

Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen geziye katılan vatandaşlar Anıtkabir, Eski Meclis, Ankara Kalesi'ni gezdi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini söyledi.

Vatandaşlara yönelik sosyal aktiviteler düzenlediklerini ifade eden Özalp, Ankara gezisine katılan herkese teşekkür etti.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesine bağlı bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Pancarköy'de şebeke bakım ve onarım çalışması nedeniyle yarın (16 Ekim) bir süre elektrik verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 10.00-15.00 saatleri arasında 5 saat süreli uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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