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Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Kırklareli'nde at arabası denetimi yapıldı.

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Kırklareli'nde at arabası denetimi yapıldı.

Kırklareli Belediye Meclisi kararınca şehir içinde trafiğe çıkışları yasaklanmasına rağmen trafik akışını tehdit eden at arabalarına el konuldu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri trafiğe çıkan at arabalarını tespit ederek, durdurdu.

Arabalara el konulurken, atlar sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca bazı kişiler hakkında idari işlem yapıldı.

Motosiklet ve bisikletlere park

Kırklareli Belediyesince motosiklet ve bisikletlerin park edebileceği alanlar oluşturuldu.

"Kaldırımlar yayaların, yollar araçların olsun" sloganı ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda çeşitli noktalar belirledi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ulaşım birimi ekipleri belirlenen noktalara motosiklet ve bisikletlerin park edebileceği alanlar hazırladı.

Kaldırımı işgal eden bisiklet ve motosiklet sürücüleri hakkında ise ceza işlemi uygulanacak.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 5 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım çalışmaları nedeniyle kent merkezine bağlı Karadere, Şükrüpaşa, Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı, Yenitaşlı ve Turgutbey köylerine yarın (18 Ekim) bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler Karadere ve Şükrüpaşa köylerinde 09.30-15.30, Eskitaşlı, Yenitaşlı ve Turgutbey köylerinde ise 15.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:10 Kaynak: AA
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