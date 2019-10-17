Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na atanan Piyade Albay Şenol Şahin'i ziyaret etti.

Vali Bilgin, ziyarette Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şahin'e görevinde başarılar dileyen Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı şeref defterini imzaladı.Şahin'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-Avcılık kursu başladı

Kırklareli'nde avcılık kursu başladı.

Halk Eğitimi Merkezi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce açılan kursta, avcılar 32 saatlik eğitime tabi tutulacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, avcıların bilinçlendirilerek belgelendirilmesi için kurs açtıklarını söyledi.

Avcılık kurslarına önem verdiklerini ifade eden Deniz, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere avcılık belgesi verileceğini kaydetti.