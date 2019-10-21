Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Araştırma Görevlisi Ali Haydar Beşer ile yönetim kurulu üyeleri Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Şengörür, Dernek Başkanı Beşer ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Beşer, ziyarette, dernek çalışmaları ve dernek üyesi öğrenciler hakkında bilgiler verdi.

Uluslararası öğrencilere verdikleri önemden dolayı Rektör Şengörür'e teşekkür eden Beşer, öğrencilerin ülkeleriyle Türkiye arasında bir kültür elçisi konumunda olduğunu belirtti.

Türkiye'nin eğitim açısından önemli ülkelerden biri olduğunu söyleyen Beşer, farklı ülkelerden öğrencilerin Kırklareli Üniversitesi'ni tercih ettiğini kaydetti.

Uluslararası öğrencilerin kendi kültürlerini Türkiye'ye, Türk kültürünü de kendi ülkelerine aktardığını ifade eden Beşer, kültür ve turizm açısından da önemli bir köprü vazifesi gördüğünü aktardı.

Şengörür de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek çalışmalarında başarılar diledi.

-Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 5 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kent merkezinin Erikler, Demirköy ilçesinin Hamdibey, Sivriler, Yeni ve Vize ilçesinin Kızılağaç köylerine yarın (22 Ekim) elektrik enerjisi verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Erikler köyünde 09.30-14.30, Hamdibey, Sivriler, Yeni ve Kızılağaç köylerinde ise 10.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.

Öğrencilere anız yakma zararları anlatıldı

Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğünce öğrencilere anız yakma zararları anlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Küçük, Babaeski Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda, anız yakmanın toprak yapısı ve bitki örtüsüne ile canlılara zarar verdiğini belirtti.

Trakya'nın tarım alanında Türkiye'nin önemli bölgelerinden biri olduğunu ifade eden Küçük, ülkenin bazı hububat ihtiyaçlarının büyük ölçüde Trakya bölgesinden karşılandığını belirtti.

Bilinçli çiftçilik ile tarım alanında bölgenin daha da ileriye götürülmesini istediklerini aktaran Küçük, çiftçilerin hasat sonrası anızlarını yakmaması gerektiğini kaydetti.

Anızların yakılmasıyla toprağında verimliliğinde önemli kayıplar yaşandığını anlatan Küçük, her öğrencinin çiftçilere anız yakılmasıyla oluşabilecek zararları anlatmasını istedi.