Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde Mühendislik ve Mimarlık Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Türk Mühendis ve Mimar Odaları (TMMOB) Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Erol Özkan tarafından anıta çelenk bırakıldı.

Özkan, burada yaptığı konuşmada, Mühendislik ve Mimarlık Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

102 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı dalında yaklaşık 550 bin üyelerinin bulunduğunu aktaran Özkan, TMMOB olarak her zaman barışın ve dostluğun yanında yer aldıklarını dile getirdi.

Dünya Gazeteciler Günü



Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO)Başkanı Soner Ilık, Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.



Ilık, mesajında, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün, demokrasinin temel taşlarından ve vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti.



Gazetecilerin kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlendiğini aktaran Ilık, basının, sivil toplumun dinamizmini besleyerek, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlendiğini kaydetti.



Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar.

Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan basın çalışanlarının Dünya Gazeteciler Günü"nü kutluyorum. Meslek hayatlarında başarılar diliyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum."