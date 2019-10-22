Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde ücretsiz internet uygulaması yapılacak mekanları öğrenciler belirledi.

Belediye tarafından gerçekleştirilecek uygulamanın hangi mekanlarda uygulanacağı, öğrencilerin oylamasına sunuldu.

Ahmetbey Şehit Öğretmen Uğur Gören Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kurulan sandıkta 133 öğrenci oy kullandı.

Öğrencilerden 96'sı Atatürk Kültür Merkezi, 23'ü Karşıyaka Kültür Parkı, 10'u Özgürlük Parkı'na oy verdi.

3 oy geçersiz sayılırken bir oy boş çıktı.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, ücretsiz internet uygulamasının kısa süre içinde uygulanacağını belirtti.

- Kuşak terfi sınavı yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde karate kuşak terfi sınavı yapıldı.

Şamiloglu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Merkezi'nde gerçekleştirilen sınavda, 97 sporcu bir üst kuşağa terfi etti.

Antrenör Şemsi Şamiloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, karate kuşak terfi sınavında 97 sporcunun katıldığını söyledi.

Sporculardan 34'ünün sarı, 12'sinin turuncu, 14'ünün yeşil, 12'sinin mavi, 23'ünün kahverengi, 2'sinin ise siyah kuşağa terfi ettiğini belirten Şamiloğlu, sınavda terfi eden tüm sporcuları tebrik etti.

Şamiloğlu, belirli dönemlerde kuşak terfi sınavlarının yapılacağını kaydetti.