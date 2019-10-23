Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, fabrika ziyaretinde bulundu.

Lüleburgaz ilçesindeki Paşabahçe cam fabrikasını gezen Vali Bilgin, fabrika yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilgin, konuşmasında, Kırklareli'nde çok önemli firmaların üretim yaptığını söyledi.

Ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan birçok firmanın Kırklareli sınırlarında faaliyet gösterdiğini ifade eden Bilgin, daha çok yatırımcının bölgeye çekilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

KTSO personeline afet bilgilendirmesi

Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) personeli afetler hakkında bilgilendirildi.

Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, KTSO Başkanı Soner Ilık, Başkan Yardımcıları Serkan Keser, Fırat Altıntel ile oda personeli katıldı.

AFAD İl Müdürü Muhsin Özer, herkesin afet bilincine sahip olması gerektiğini belirtti.

Olası doğal afetlerde, afet anı ve sonrasında vatandaşların neler yapacağını bilmesi gerektiğini ifade eden Özer, afet öncesinde de bir takım tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Alınacak küçük tedbirlerin bile hayat kurtarabileceğini aktaran Özer, herkesin bilinçlenmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Avcılar denetleniyor

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce avcılar denetleniyor.

Şube Müdürü Murat Deniz, yaptığı açıklamada, ekiplerin gece gündüz denetimlerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Bir haftada 48 avcının denetlendiğini ifade eden Deniz, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde kendilerine bilgi vermesini istedi.

Doğuma hazırlık ve gebe bilgilendirme eğitimi

Kırklareli'nde üniversite öğrencilerine yönelik doğuma hazırlık ve gebe bilgilendirme eğitimi tamamlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü ile Kırklareli Üniversitesince (KLÜ) Sağlık Yüksekokulu ebelik bölümü 4. sınıf 45 öğrenciye yönelik eğitime katkıda bulunan sağlık personeline teşekkür belgeleri verildi.

KLÜ Rektörü Bülent Şengörür, makamında düzenlenen törende, kurumlar ile işbirliği içinde çalışmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Üniversitenin her zaman projelere açık olduğunu ifade eden Şengörür, kurumlar ile yapılan ortak çalışmalarla öğrencilerin eğitimlerine büyük katkı sağlandığını belirtti.

Şengörür, doğuma hazırlık ve gebe bilgilendirme eğitiminde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şengörür, konuşmanın ardından Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur, ebeler Dilber Göktürk, Nilgün Turhan, Feriha Çaymaz ile hemşire Süreyya Koca'ya teşekkür belgelerini verdi.