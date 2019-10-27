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Kırklareli'nden kısa kısa

47 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, fabrika ziyaretinde bulundu.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, fabrika ziyaretinde bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Vali Bilgin, bir makine fabrikasını ziyaret etti.

Vali Bilgin, fabrika yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Organize Sanayi Bölgesi'ne çok önem verdiklerini ifade eden Bilgin, yatırım için yer arayanlara Kırklareli'nin önemli avantajlar sunduğunu belirtti.

Kırklareli'nin Avrupa'ya komşu ve İstanbul'a yakınlığı ile avantajlı bir durumda olduğunu aktaran Bilgin, bölgede de faaliyet gösteren fabrikaların ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını kaydetti.

Bilgin, daha çok yatırımcının bölgeye çekilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde dört mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinin Samdani, Hürriyet, Paşa ve Hatip mahallelerine 30 Ekim Çarşamba günü elektrik enerjisi verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-13.00 saatleri arasında 4 saat süreyle uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.

Organize Sanayi Bölgesi, Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:06 Kaynak: AA
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