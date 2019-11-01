Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselen 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'u tebrik etti.

Bilgin, açıklamasında, Süper Lig takımı MKE Ankaragücü'nü mağlup eden Kırklarelispor ile gurur duyduklarını belirtti.

Takımın maç boyunca büyük bir mücadele örneği sergilediğini aktaran Bilgin, 1-0 mağlup ederek takımın başarıları ve hak ettiği galibiyetle bir üst tura yükseldiğini kaydetti.

Bilgin, yeşil-beyazlı ekibin yapacağı diğer karşılaşmalarda başarılar diledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kent merkezinin Demirtaş mahallesi ile Pehlivanköy ilçesinin Yeşilova köyüne yarın (2 Kasım) bir süre elektrik enerjisi verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, mahalle ve köyde 09.00-15.00 saatleri arasında 6 saat süreyle uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Yaralı şah kartalı tedavi altına alındı

Kırklareli'nde yaralı halde bulunan şah kartalı tedavi altına alındı.

Lüleburgaz ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şah kartalı Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne teslim edildi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edilen kartal, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü.

Şube Müdürü Murat Deniz, açıklamasında, yaralı haldeki kartalı bulan ve teslim eden vatandaşlara teşekkür etti.

Herkesin bu şekilde duyarlı olması gerektiğini ifade eden Deniz, kartalın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağını belirtti.