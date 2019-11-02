Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimleri sürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Demirköy ilçesinin İğneada beldesindeki limanda ve semt pazarında su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Avlanılan ve satışa sunulan balıkların boy ölçümleri yapılan denetimlerde, asgari avlanabilir boyun altında balık tespit edilmedi.

Açıklamada, denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Avcılar denetleniyor

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce avcılar denetleniyor.

Şube Müdürü Murat Deniz, yaptığı açıklamada, ekiplerin gece gündüz denetimlerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Ekim ayında 212 avcının denetlendiğini ifade eden Deniz, usulsüz avlandığı tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem uygulandığını belirtti.

Deniz, sürdürülebilir avcılık için koruma kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Vize ilçesinin Evren, Babaeski ilçesinin Müsellim köyleri ile Lüleburgaz ilçesinin Hürriyet ve Cumhuriyet ile Büyükkarıştıran beldesinin Yeni mahallelerinde yarın (3 Kasım) bir süre elektrik enerjisi verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Müsellim köyünde 09.00-15.00, Evren köyünde 10.00-16.00, Hürriyet ve Cumhuriyet mahallelerinde 09.00-12.00, Yeni mahallesinde ise 13.00-14.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.