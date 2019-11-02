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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

TEMA Vakfı Lüleburgaz sorumlusu Vicdan Aladağ, vakıf çalışmalarına yardımcı olabilecek gönüllüler aradıklarını bildirdi.

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TEMA Vakfı Lüleburgaz sorumlusu Vicdan Aladağ, vakıf çalışmalarına yardımcı olabilecek gönüllüler aradıklarını bildirdi.

Aladağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, TEMA Vakfı olarak doğa ve çevre konularında çok duyarlı olduklarını söyledi.

Vakfın çalışmalarına gönüllü destek verebilecek ilçe sorumluları ve mevcut gönüllü ekiplerine aktif destek verecek gönüllüler aradıklarını belirten Aladağ, adayların fotoğraflı özgeçmişlerini 17 Kasım 2019 tarihine kadar TEMA Vakfı'na göndermesi gerektiğini kaydetti.

TEMA Vakfı'nın ufuk ve hedeflerini benimsemiş, 30 yaşından büyük kişilerin başvuruda bulunabileceğini aktaran Aladağ, şunları kaydetti:

"Çevre sorunlarının çözümünde rol almak isteyen, gönüllü olarak TEMA Vakfı'nın ilgili ilçelerdeki faaliyetlerini yürütecek ve vakfı temsil edebilecek, okuyan, araştıran, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve ilgili ilçelerde yürütülecek olan çevre aktivitelerinde etkin olarak yer alabilecek, çalışmalara zaman ayırabilecek, gönüllülerle birlikte ve gönüllü olarak çalışmaktan keyif alan, TEMA Vakfı'nın değerleri doğrultusunda başta topraklarımız olmak üzere tüm doğal varlıkları koruma çalışmalarımızda bize gönüllü olarak destek verebilecek ilçe sorumluları ve tüm Kırklareli'nde mevcut gönüllü ekiplerimize aktif destek verecek gönüllüler arıyoruz."

Böbrek sağlığı ve koruma önerileri semineri

Lüleburgaz'da Türk Böbrek Vakfı'nca böbrek sağlığı ve koruma önerileri konferansı düzenlendi.

Prof. Dr. Necdet Tekin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konferansa Kaymakam Mustafa Kaya, Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Türk Böbrek Vakfı Tekirdağ Diyaliz Merkezleri Koordinatörü Ali Arda ilk ve ortaokul öğrencilerine sağlıklı ve düzenli beslenmenin böbrek sağlığını korumadaki etkilerini anlattı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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