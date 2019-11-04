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Kırklareli'nden kısa kısa

7 saat önce

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve İlçe Müftüsü Ömer Faruk Aslan'ı makamında kabul etti.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve İlçe Müftüsü Ömer Faruk Aslan'ı makamında kabul etti.

Gün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Demirtaş ve Aslan'a görevlerinde başarılar dileğinde bulundu.

Yapılacak çalışmalarda müftülük ile işbirliğine her zaman hazır olduklarını ifade eden Gün, belediyeye düşen ne görev varsa daha fazlasını yapmaya çalışacaklarını belirtti.

Ziyarette Gün, Demirtaş ve Aslan'a hediye takdim etti.

Yazı işleri müdürlüğüne Özmen atandı

Demirköy Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne Mustafa Özmen atandı.

Kastamonu'nun Doğanyurt Kaymakamlığı'ndaki görevinden Demirköy'e atanan Özmen, görevine başladı.

Özmen, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını belirtti.

Trafo için imza kampanyası

Demirköy ilçesinde mahalle sakinleri, trafonun değiştirilmesi için imza kampanyası düzenledi.

Hamdibey Mahallesi sakinleri topladıkları imzaları TREDAŞ'a ulaştırması amacıyla mahalle muhtarı Güner Demirkan'a teslim etti.

Demirkan, yaptığı açıklamada, yağışlı havalarda trafoda patlamalar meydana geldiğini belirtti.

Elektronik cihazların zarar görmemesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değiştirilmesini talep ettiklerini anlatan Demirkan, zaman zaman trafoda ark yaşanarak kıvılcımlar çıktığını söyledi.

Demirkan, trafonun değiştirilmesi için müracaatlarda bulunduklarını ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:20 Kaynak: AA
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