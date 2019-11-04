Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde sağlık personeline yönelik yangın tatbikatı yapıldı.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği Sağlık Müdürlüğü binasında yangın alarmı verildi.

Kısa sürede binanın tahliye edildiği tatbikatta, sağlık personeline yangın söndürme eğitimi verildi.

İtfaiye Teknikeri Ayhan Aptullahoğlu, yangın sırasında yapılması ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi.

Sağlık personeline yangın söndürme tüpü kullanımı anlatıldı.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 8 köy, 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, ağaç direk değişimi ile bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Babaeski ilçesinin Kuzuçardağı, Hazinedar, Oruçlu, Karacaoğlan, Demirkapı, Terzili, Mutlu ve Kadıköy köyleri ile Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin Güven, Kale ve Cumhuriyet mahallelerine yarın bir süre elektrik enerjisi verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, köylerde 09.00-15.00, mahallelerde ise 10.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.