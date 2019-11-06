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Kırklareli'nden kısa kısa

8 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Genel Meclisi'ni ziyaret etti.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Genel Meclisi'ni ziyaret etti.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan Vali Bilgin, meclis çalışmaları ve yatırımlar hakkında bilgiler aldı.

Vali Bilgin, yatırımlara çok önem verdiklerini belirtti.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalarının başladığını ifade eden Bilgin, Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesine kadar duble yol yapılacağını söyledi.

İhalenin 9 Kasım'da yapılacağını aktaran Bilgin, en kısa sürede de çalışmaların başlayacağını kaydetti.

-Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 10 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, şebeke bakım çalışmaları nedeniyle kent merkezine bağlı Kavaklı beldesinin Turist mahallesi, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinin Gülbahçe, Yeni, Şeker, Büyükmandıra beldesinin Şamdani, Hürriyet, Paşa, Hatip, Sinanlı köyünün ise Gülbahçe, Yeni ve Şeker mahallelerine yarın bir süre elektrik enerjisi verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Turist mahallesinde 09.00-13.00, diğer mahallelerde ise 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Organize Sanayi Bölgesi, Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Vize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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