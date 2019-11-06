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Kırklareli'nden kısa kısa

7 saat önce

Lüleburgaz'da Aşık Mahzuni Şerif anma etkinliği düzenlendi.

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Lüleburgaz'da Aşık Mahzuni Şerif anma etkinliği düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Aşkiye-Neşet Çal Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte, Aşık Mahzuni Şerif'in şiirleri seslendirildi.

Seda Tufantoz'un solistlik yaptığı gecede Tunay Kantürer ve Göksel Yakar enstrümanlarıyla şiirlere eşlik etti.

Etkinlikte, Belediye Başkanı Murat Gerenli de Aşık Mahzuni Şerif'in 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' şiirini okudu.

-Organ Bağışı Haftası

Lüleburgaz Sağlık Müdürü Önder Porsuk, organ bağışı konusunda duyarlı davranılmasının toplumsal sorumluluk olduğunu bildirdi.

Porsuk, yaptığı yazılı açıklamada, organ bağışı konusunda toplum olarak hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Organ nakli gerektiren hastalıkların her an herkesin başına gelebileceğinin unutulmamasını isteyen Porsuk, şunları kaydetti:

"Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızın İlçe Sağlık Müdürlüğü, hastaneler, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezleri'ne müracaatları halinde sistem üzerinden bağışları alınmaktadır. Bu konuda duyarlı davranmanın herkesin toplumsal sorumluluğudur. Yaşatmak da yaşamak kadar güzel bir duygudur. İlimiz sağlık tesislerinin aslında çok üzücü bir olay olan hastanın vefatı sonrası yaptığı özverili çalışmalarla organ nakline katkıda bulunmaları yakınını kaybeden ailemizin de başka insanlara umut olma şansını elde etmesiyle yüreklerine biraz olsun su serpilmesine katkıda bulunmuştur. Bu vesile ile organları bağışlanan değerli hemşehrimize Allah'tan rahmet diler, ailesinin verdiği bu çok değerli kararın tüm vatandaşlarımıza örnek olmasını temenni ederiz."

Mahzuni Şerif, Lüleburgaz, Porsuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:58 Kaynak: AA
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