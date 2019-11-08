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Kırklareli'nden kısa kısa

7 saat önce

Kırklareli Huzurevi'nde müzik dinletisi etkinliği gerçekleştirildi.

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Kırklareli Huzurevi'nde müzik dinletisi etkinliği gerçekleştirildi.

Rumeli Türk Müzik Topluluğu tarafından icra edilen müzik dinletisinde huzurevi sakinleri de sevdikleri türküleri seslendirdi.

Etkinliğe Vali Osman Bilgin'in eşi İlknur Bilgin de katıldı.

KTSO odaları bilgilendiriliyor

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerini devlet destekleri hakkında bilgilendiriyor.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Nur Feyza Halat tarafından, KTSO binasında destekler hakkında bilgiler verildi.

KTSO Başkanı Soner Ilık, eğitim öncesinde yaptığı konuşmada, bölge ekonomisine ve gelişimine katkı sağlamak, üyelerin rekabet gücünü artırmak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlediklerini söyledi.

Kırklareli, Rumeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:30 Kaynak: AA
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