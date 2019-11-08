Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Belediyesince "Hoşgeldin Bebek Projesi" yürütülüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, proje kapsamında ağustos ve eylül aylarında doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edildiğini belirtti.

Ziyaretlerde yeni doğan bebeklerin ailelerine hediye verildiğini ifade eden Özalp, Hoşgeldin Bebek Projesi'ni önemsediklerini söyledi.

Vatandaşların her zaman yanında olmaya çalıştıklarını aktaran Özalp, "Dünyaya gözlerini açan bebeklere uzun ve sağlıklı bir yaşam, ailelere ise hayırlı olmasını diliyorum. Proje ile ailelerimizin bu mutlu günlerinde yanında olmaya devam edeceğiz. Proje periyodik olarak devam edecek." diye konuştu.

Kaymakam Divli, ASM'de incelemede bulundu

Pınarhisar Kaymakamı Soner Divli, yapımı devam eden Pınarhisar Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) incelemede bulundu.

Divli, Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten ASM hakkında bilgiler aldı.

Devletin sağlık alanındaki yatırımlarının tüm hızıyla devem ettiğini aktaran Divli, ASM'nin kısa sürede açılarak ilçe halkına hizmet vereceğini belirtti.

-Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, enerji nakil hattı fiziki irtibat bağlantı çalışması nedeniyle ilçeye bağlı Kayabeyli köyüne yarın (9 Kasım) bir süre elektrik enerjisi verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 10.00-12.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir alması istendi.