Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Vize Belediyesince "Hoşgeldin Bebek Projesi" yürütülüyor.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Vize Belediyesince "Hoşgeldin Bebek Projesi" yürütülüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, proje kapsamında ağustos ve eylül aylarında doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edildiğini belirtti.

Ziyaretlerde yeni doğan bebeklerin ailelerine hediye verildiğini ifade eden Özalp, Hoşgeldin Bebek Projesi'ni önemsediklerini söyledi.

Vatandaşların her zaman yanında olmaya çalıştıklarını aktaran Özalp, "Dünyaya gözlerini açan bebeklere uzun ve sağlıklı bir yaşam, ailelere ise hayırlı olmasını diliyorum. Proje ile ailelerimizin bu mutlu günlerinde yanında olmaya devam edeceğiz. Proje periyodik olarak devam edecek." diye konuştu.

Kaymakam Divli, ASM'de incelemede bulundu

Pınarhisar Kaymakamı Soner Divli, yapımı devam eden Pınarhisar Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) incelemede bulundu.

Divli, Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten ASM hakkında bilgiler aldı.

Devletin sağlık alanındaki yatırımlarının tüm hızıyla devem ettiğini aktaran Divli, ASM'nin kısa sürede açılarak ilçe halkına hizmet vereceğini belirtti.

-Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, enerji nakil hattı fiziki irtibat bağlantı çalışması nedeniyle ilçeye bağlı Kayabeyli köyüne yarın (9 Kasım) bir süre elektrik enerjisi verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 10.00-12.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir alması istendi.

Ercan Özalp, Kırklareli, Bebek, Vize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yine Braga yine kırmızı kart! Akıllara Ivan Bebek geldi
İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi 9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 16:56:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]