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Kırklareli'nden kısa kısa

8 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailesini valilik konağında misafir etti.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailesini valilik konağında misafir etti.

Vali Bilgin, konağın bahçesinde şehit astsubay Yıldırım Akbulut'un oğlu Barlas Akbulut ve çocukları ile futbol maçı yaptı.


Karşılaşmayı Vali Bilgin'in eşi İlknur Bilgin ile şehidin eşi Pelin Akbulut izledi.


Vali Bilgin ardından şehit ailesi ile sohbet etti.


Su ürünleri denetimi


Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri su ürünleri denetimlerini sürdürüyor.


Ekipler Kıyıköy beldesinde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında iç su, perakende satış yeri, nakil aracı denetimleri ile balıkçı gemilerinin ruhsat ve av aracı kontrollerinde bulundu.


Sürdürülebilir balık avcılığının sağlanması için balıkçılara bilgi verilerek, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

-"Sağlık için hareket et"

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü personeli "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği kapsamında İğneada longoz Ormanlarında yürüyüş yaptı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, 10 kilometrelik parkur yüründü.

Cerit, yürüyüş sonrasında yaptığı konuşmada, zaman zaman bu tür yürüyüşler düzenlediklerini söyledi.

Sağlıklı bir yaşam sürmek ve fiziksek hareketliliğe dikkat çekmek istediklerini ifade eden Cerit, tüm vatandaşları yürüyüş yapmaya davet etti.

Kırklareli'nin kurtuluşunun yıl dönümü

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, kentin kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Ilık, mesajında, yüzyıllar boyunca barış ve huzurun hüküm sürdüğü toprakların, tarihinin en karanlık ve acı günlerini 97 yıl önce yaşadığını bildirdi.

Bu toprakların kolay kazanılmadığını ifade eden Ilık, tüm vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini aktardı.

Ilık, mesajında şunlara yer verdi:

"Kırklareli'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, kutsal vatan topraklarımızın her bir karışı için göğsünü siper eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."

Yıldırım Akbulut, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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