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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı ve Roketsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit'i makamında kabul etti.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı ve Roketsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit'i makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent hakkında Yiğit'e bilgiler verdi.

Yiğit de savunma sanayinde sürdürülen çalışmalar ve yapılan yatırımları anlattı.

KTSO üyeleri bilgilendirildi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından üyelerine yönelik, "KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KTSO Başkanı Soner Ilık, üyelerinin bilgi ve birikimlerinin artması açısından bu toplantıların önemli olduğunu söyledi.

Üyelerinin devlet desteklerinden yeterince faydalanması gerektiğini ifade eden Ilık, toplantılara katılan üyelerine teşekkür etti.

Daha sonra Enis Emre Yaylak tarafından, "KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası" hakkında bilgi verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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