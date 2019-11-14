Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski ilçesinde 16 derslikli lise binasının inşaat çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Hamidiye Mahallesi'ndeki 16 derslikli lise inşaatının 6 milyon 213 bin liralık bütçe ile yapıldığını belirtti.

Binanın 4 katlı ve 4 bin 803 metrekare alan üzerine inşa edildiği aktaran Bilgin, okulda 480 öğrencinin eğitim ve öğretim görebileceğini kaydetti.

Karagöz-Hacivat gölge oyunu sergilendi

Kırklareli'nde Karagöz-Hacivat gölge oyunu sahnelendi.

Kırklareli Kent Konseyi binasında gerçekleşen etkinlikte, gölge oyunu, Fatih Umutlu tarafından öğrencilere sunuldu.

Yaklaşık bir saat süren etkinlikte öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

Gösteri sonunda öğrencilere anı belgesi verildi.