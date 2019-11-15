Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli'nde Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli'nde Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.

OSB'nin Kavaklı beldesinde kurulacağını ifade eden Vali Bilgin, çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.

Resmi prosedürlerin tamamlanma aşamasında olduğunu aktaran Bilgin, OSB'nin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin ile 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Çetin Sucu'yu makamında kabul etti.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları yatırım ve çalışmalar hakkında Şahin ile Sucu'ya bilgi verdi.

Kentin gelişimi ve kalkınması için çalıştıklarını ifade eden Bilgin, tüm kurum ve kuruluşlar ile uyum içerisinde çalıştıklarını aktardı

KTSO Başkanı Ilık'a ziyaret

Bulgaristan Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı makamında ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hedeflerinin Balkanlar ile yakınlaşmak ve yeni işbirlikleri kurmak olduğunu söyledi.

Bulgaristan ile Kırklareli'ndeki firmaların katılımıyla çeşitli etkinliklerin yapılabileceği ifade eden Ilık, "İş dünyamıza yeni işbirlikleri için platformlar oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız Kırklareli ekonomisini canlandırmak için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında girişimlerde bulunmaktır. Bunun için de gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.


Güzel ise iki komşu halk arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesi ve birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi yönünde yoğun gayret içerisinde olacaklarını ifade etti.

Organize Sanayi Bölgesi, Kırklareli, Piyade, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakıcı dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu burnunu kanatana kadar dövdü
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Hakim karşısındaki uyuşturucu kuryesi kedi yerine duruşmaya dublörünü getirdiler Kuzey Kore'den, Trump'ın eski yardımcısı Joe Biden'e ağır sözler: Sopayla dövülmesi gereken kuduz köpek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 14:46:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]