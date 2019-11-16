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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, pazar esnafını ziyaret etti.

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Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, pazar esnafını ziyaret etti.

Yöresel ürün pazarını gezen Gün, pazarcıların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Her hafta esnafı ziyaret ederek vatandaşların sorunlarına yerinde müdahale ettiklerini ifade eden Gün, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşların huzur ve refahını ön planda tuttuklarını aktaran Gün, "Belediye olarak her daim vatandaşlarımızın, esnafımızın yanındayız. Onların istekleri, sorunları demek bizlerin de istekleri, sorunları demektir. Kaliteli hizmet anlayışı içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Lüleburgaz'ın sloganını çocuklar belirleyecek

Lüleburgaz Belediyesinin 2020 yılı için ilan ettiği "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı'nın" sloganını çocuklar belirleyecek.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı'nın" sloganını belirlemek amacıyla yarışma düzenleneceğini bildirdi.

Yarışmanın 9 Aralık'ta sona ereceğini aktaran Gerenli, yarışmada 9 ile 14 yaş arasında en iyi sloganı yazan ilk 3 çocuğa ödül de verileceğini belirtti.

Jüri üyelerinin seçtiği ilk 3 sloganın 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı'nın sloganı olarak seçileceğini kaydeden Gerenli, dereceye giren çocuklardan birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet bilgisayar ve üçüncüye de bisiklet hediye edileceğini bildirdi.

Recep Gün, Demirköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:04 Kaynak: AA
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