Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) üyeleri bilgilendirildi.

KTSO ile Trakya Lisanslı Gayrimenkul Müşavirleri ve Danışmanları Derneği işbirliğinde, emlak sektöründe faaliyet gösteren oda üyelerine yönelik olarak "taşınmaz ticareti hakkında bilgilendirme toplantısı" gerçekleştirildi.

Oda binasında düzenlenen toplantıya KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman, İnşaat Sanatkarları, Elektrikçiler ve Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ergun Selçuk, Trakya Lisanslı Gayrimenkul Müşavirleri ve Danışmanları Derneği Başkanı Şaban Sarcan ile üyeler katıldı.

Sarcan, toplantıda "taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmelik ve mesleki yeterlilik belgeleri" konusunda bilgi verdi.

Soruların cevaplandırılmasının ardından toplantıya katılanlara, Özsan tarafından sertifika verildi.

Tiyatro oyunculuğu kursu

Kırklareli Kent Konseyi tarafından tiyatro oyunculuğu kursu açıldı.

Kent Konseyinden yapılan açıklamada, eğitimlerin Fatih Umutlu tarafından verildiği belirtildi.

Açıklamada, 3 ay sürecek eğitimler sonunda kursiyerlere belge verileceği ifade edildi.