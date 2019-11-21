Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Kurulu toplandı.

Kaymakamlık binasında Kaymakam Mustafa Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda gerçekleştirilen faaliyetlerin sunumu yapıldı.

Toplantıya Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

LTSO'da Kalite Belgesi incelemesi

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nın (LTSO), TSE 9001-2015 Kalite Belgesi gözetim incelemesinden başarıyla geçtiği bildirildi.

TSE İstanbul Belgelendirme Müdürlüğü Baş Denetçisi Abdullah Türkmen tarafından gerçekleştirilen belge gözetim incelemesinde tüm birimlerin incelendiğini belirten LTSO Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Cebelli, denetimden başarı ile geçtiklerini kaydetti.

Üye odaklı bir şeffaf hizmet anlayışı benimsediklerini, hizmet kalitesini daha ileriye götürmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Cebelli, "Akredite Oda Belgesi'nden sonra ISO 9001-2015 Kalite Belgesi'ni de alarak uluslararası kalitede üyelerimize hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.