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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde "Turistik Eşya Yapımı Kursu" açıldı.

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Kırklareli Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde "Turistik Eşya Yapımı Kursu" açıldı.

Kırklareli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Belgin Göç, yaptığı yazılı açıklamada, kursa 12 kişinin katıldığını belirtti.

Kursun eğitmenliğini Aylin Küçükgedik'in yaptığını bildiren Göç, kursta, turistik eşya yapımının uygulamalı olarak öğretildiğini ifade etti.

Göç, talepler doğrultusunda kurslar açmaya devam edeceklerini aktardı.

24 Kasım Öğretmenler Günü

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Ilık, mesajında, öğretmenlerin Türkiye'nin gelecekle ilgili hedeflere ulaşılmasında önemli görevler üstlenecek ve kalkınmayı gerçekleştirecek nesilleri yetiştirdiklerini bildirdi.

Öğretmenlerin çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini aktaran Ilık, mesajında, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgi sahibi, çalışkan, vatanına bağlı, kendini doğru ifade eden faydalı bireyler olarak yetişmesinde emek sarf eden öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kent Konseyi, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:14 Kaynak: AA
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